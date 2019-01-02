  • الأربعاء 02 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:33 م
بحث متقدم
ارشيفية

بالفيديو..فعل«مُخل»بين شاب وفتاة فى حرم جامعة المنصورة

البرادعي

لهذه الأسباب.. «البرادعي» يطيح بـ39 ألف متابع له

الرئيس السيسي

برلماني يكشف عن ملامح مبادرة الرئيس «حياة كريمة»

حماية البيانات

«حماية البيانات الشخصية» تحت مجهر البرلمان

أطباء (أرشيفية)

مستشفيات بلا أطباء.. الصحة على أعتاب أزمة

قيادات الإخوان" أرشيفية"

مفاجأة.. «إخوان الخارج» يتخلون عن القيادات

مسجد الرحمن الرحيم

مسجد "الفتاح العليم".. تحفة معمارية بأيادٍ مصرية

مختار جمعة

"الحنفيات الموفرة" شرط ترخيص المساجد

ارشيفية

صور صادمة لزوجة بشار الأسد بعد إصابتها بالسرطان

اجتماع السيسي بوزير البترول ورئيس الوزراء

3 تكليفات من «السيسي» لـ«البترول»

تراجع صادرات كوريا الجنوبية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

عرب وعالم

كوريا الجنوبية
كويا الجنوبية

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

أزمة في أمريكا بسبب تراجع أسعار النفط

#

«عبدالعال» يدعو كوريا الجنوبية لإلغاء حظر السفر لمصر

#

سفارة كوريا بمصر: "لم نستورد كلابا لتناول لحومها"

#

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه


أظهرت بيانات رسمية، ، أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت قليلًا في ديسمبر مقارنة بها قبل عام، لتنخفض حتى عن أكثر التوقعات تشاؤمًا؛ مما يقدم دلائل جديدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورغم توقع بعض الاقتصاديين زيادة الصادرات، قال البعض الآخر إن البيانات لم تكن مفاجأة كبيرة في ظل حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي ألقت بظلالها على آفاق التجارة العالمية ودلائل تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية إن صادرات البلاد في ديسمبر انخفضت 1.2% مقارنة بها قبل عام نتيجة تراجع أسعار رقائق الذاكرة والنفط وتباطؤ الطلب من الصين.
وكوريا الجنوبية أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية، كما أنها أول دولة مصدرة كبيرة تصدر بيانات شهرية للتجارة تتيح قراءة مبكرة للتجارة العالمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس فتاة و2 من أقاربها بتهمة قتل عشيقها
» حجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي فى السودان بسبب المظاهرات
» الحزب الحاكم بالسودان يتهم المعارضة بالدعوة لانقلاب عسكري
» بسبب الأحوال الجوية.. تعطل حركة مترو الخط الثاني
» "صحة غزة" تحذر من وقوع كارثة في المستشفيات والمراكز الصحية
» تفاصيل مقتل عامل على يد أبناء شقيقته
» "البترول" تنتهي من مشروع مستودعات المازوت في مارس
» القبض على إعلامية شهيرة
» البنك الاهلي المصري يطلق المرحلة الثانية من الانترنت البنكي
» ضبط 10 أطنان أسلاك «ضغط عالي» مسروقة
» وصول الفوج الثاني من الجرحى والمرضى اليمنيين للعلاج بمصر

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر