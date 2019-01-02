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بالفيديو..فعل«مُخل»بين شاب وفتاة فى حرم جامعة المنصورة

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جامعة المنصورة

شاب يحضن صديقته

شاب يحضن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يظهر قيام شاب باحتضان زميلته أمام الطلاب فى حرم جامعة المنصورة بجوار كلية الآداب.

وعلى الفور فتحت جامعة المنصورة، تحقيقا وبينت أن الطالب يدعى "م.ر.أ" بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، وأن الطالبة التى احتضنها تدعى "إ.م.ع" وغير مقيدة بجامعة المنصورة، وأنها طالبة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وبرر الشاب أن احتضانه لصديقته جاء احتفالا لصديقته بمناسبة عيد ميلادها.

وأكد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، تحويل الطالب صاحب واقعة الفيديو، إلى مجلس تأديب لخروجه عن القيم والعادات الجامعية، لافتًا إلى أنه سيتم عمل مذكره خاصة بالطالبة إلى جامعة الأزهر للتحقيق معها.

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