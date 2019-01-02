حبس المتهم بقتل مسنة التجمع لسرقتها

02 يناير 2019 - 08:03 م

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهم بقتل مسنة التجمع لسرقتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي، لفحص أى آثار خاصة بالواقعة بجسده

وباشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع المتهم بقتل مسنة داخل كمبوند الياسمين بمنطقة التجمع الخامس لسرقتها.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على المتهم بقتل مسنة داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس.

وأوضحت النيابة، أن واقعة القتل جاءت بغرض السرقة، وأن المتهم تسلق الفيلا، من أجل السرقة، وما أن قاومته المجنى عليها حتى قام بذبحها بسلاحه الأبيض وسرق مبلغ مالى لا يتعدى 2000 جنيه، ولاذا بالفرار.

كانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة " مسنة" عثر عليها مذبوحة داخل الفيلا الخاص بها بالتجمع الخامس، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع مقتل مسنة عثر عليها مذبوحة داخل فيلا بكمبوند الياسمين بالتجمع الخامس.

ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الأهالى، يفيد العثورعلى جثة سيدة مسنة مقتولة داخل فيلا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على الجثة مقتولة طعنا بسكين فى الرقبة، وبمعاينة المكان تبين وجود أثار عنف، ورجحت التحريات أن السرقة سبب الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.