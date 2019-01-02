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مذيع شهير يسخر من "بصيرة"

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مدحت عيسى
مدحت عيسى

كتب محمود أبوسعد

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سخر الإعلامي مدحت عيسى، المذيع السابق بالقناة الرابعة، من مركز "بصيرة" للأبحاث واستطلاع الرأي، قائلا "الاسم بصيرة و الفعل انعدام البصيرة"، حسب قوله.

وكتب "عيسى"، عبر حسابه الشخصي بوقع "فيس بوك"، "رغم إني طلبت من شركة الاتصالات وقف خدمة الرسائل القصيرة بسبب مركز بصيرة، إلا أنهم مصممين يتحفونا بأخبارهم واستطلاعاتهم السخيفة".

وأضاف، "جاء وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي كأفضل وزير في 2018، وفي الترتيب الثاني جاء كل من وزيرة الصحة ووزير التموين"، واختتم تدوينته ساخرا "الاسم بصيرة و الفعل انعدام البصيرة".


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