متحدث الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" تدعو الشباب للتبرع بوقتهم

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أكد المستشار نادرسعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء ، أنه فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر حتياجًا خلال عام2019، قام المجلس ببحث آليات وسبل تنفيذها.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"،أن تكليف الرئيس السيسي للمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بالتعاون من أجل تنفيذ هذه المبادرة، هو بمثابة رسالة للخارج بأن الدولة تعتمد على المجتمع المدني في تنفيذ مخططاتها التنموية.

وأوضح "سعد"، أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة حياة كريمة كتحية لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن هذه المبادرة تختلف عما سبقها حيث أنهم يدعون الشباب للتبرع بوقتهم من أجل مساعدتهم في هذه المبادرة الضخمة.

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