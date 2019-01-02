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مجهول يلقي بعبوة ناسفة على قوة من الجيش الإسرائيلي

عرب وعالم

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

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الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شخصاً ألقى، مساء اليوم الأربعاء، عبوة ناسفة باتجاه مجموعة من عناصره بالقرب من قرية يعبد التابعة لقضاء جنين شمال الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "قبل قليل ألقيت عبوة ناسفة أنبوبية باتجاه قوات جيش الدفاع قرب قرية يعبد دون وقوع إصابات حيث أطلقت القوات النار على مشتبه به هرب من المكان".

كان مسؤولون إسرائيليين قد أعلنوا يوم التاسع من ديسمبر الماضي إن فلسطينيا أطلق النار على مجموعة من الإسرائيليين كانوا يقفون عند محطة للحافلات قرب مستوطنة يهودية بالضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة ستة.



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