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"الفقي": 2019 تشهد انجازات السيسي

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مصطفي الفقي
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أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن عام 2019 سيشهد ظهور بعض ثمار الإنجازات واستكمال البناء.

وقال "الفقي" في حوار له مع برنامج "يحدث في مصر" المذع على قناة "MBC مصر":" إن الإصلاح الاقتصادي كان قرار جرئ وتسبب في فقدان السيسي جزء من شعبيته، إلا أنها أمام الله وكان الحل الوحيد للخلاص".

ولفت الى ضرورة تحمل الفئات القادرة جزء من تكلفة الإصلاح الاقتصادي، وألا يتحملها المواطن الفقير فقط.

وتابع:" في فئات مطحونة، والوضع صعب".


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