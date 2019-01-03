"الأرصاد" تحذر من طقس الخميس: أمطار وأتربة وبرودة شديدة

توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار الطقس البارد على مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الخميس، مشيرين الى موجة من الطقس السيئ، بين رياح محملة بالأتربة تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق، إلى جانب برودة شديدة نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة والتي تراجعت إلى مستوى 10 درجات مئوية فقط.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الخميس سيشهد هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة، مع تزايد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ، مع احتمالية سقوط الأمطار على الساحل الشمالي الغربي.