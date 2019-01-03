اليوم.. مانشستر سيتي يواجه ليفربول

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الدوري الإنجليزي

ليفربول

صلاح

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بملعب "الاتحاد"، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج.

ويسعى الريدز لتعزيز صدارته بجدول الدوري ومحاولة التتويج باللقب لأول مرة منذ عام 1990، فيما يرغب المان سيتي في الانتصار لمواصلة المطاردة على اللقب.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم وسط معنويات، بعدما فاز ليفربول على أرسنال بنتيجة 5-1، وتغلّب مانشستر سيتي على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، و6 نقاط عن توتنهام الوصيف.


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