"شيحة": "اتقوا الله في المواطن"

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أحمد شيحة - عضو اتحاد الغرف التجارية
أحمد شيحة - عضو اتحاد الغرف التجارية

إيمان هاني

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كشف أحمد شيحة، عضو اتحاد الغرف التجارية، عن مجموعة من المحتكرين يسيطرون على الأسعار وهامش الربح في سوق السيارات، مطالبًا الحكومة أن تتابع هذا الأمر، ولابد أن تنعكس التخفيضات في الجمارك على المواطن وليس التجار.

وأضاف "شيحة"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن بعض محتكري السيارات يكسبون في السيارة الواحدة مليون جنيه، مشيرًا إلى أن بعض السيارات يتم تجميعها في مصر ومعفية من الجمارك، ويكون سعرها مثلا 500 ألف جنيه، وتُباع بحوالي مليون و200 ألف جنيه.

وتابع عضو اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة يجب عليها أن ترفع القيود عن استيراد السيارات للأفراد، لكي يكون هناك منافسة في السوق. ووجه رسالة إلى تجار السيارات قائلا: "اتقوا الله في المواطن المصري، واتقوا الله في البلد اللي أديت تسهيلات لصالح المستهلك ولا يجب أن تكون في جيوب الوكلاء، ونرجو الله أن ربنا يهديهم على المواطن المصري".

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