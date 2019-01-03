5 عقود لبحارة مصريين برواتب 3450 يورو

03 يناير 2019 - 11:05 ص

أعلن مكتب القوى العاملة للسفارة المصرية في العاصمة اليونانية أثينا، عن توثيق 5 عقود لبحارة مصريين برواتب كبيرة للعمل على مركب سياحية "سيليستايل أوليمبيا".

وأوضح بيان للوزارة اليوم الخميس، أن الوزير محمد سعفان تلقى تقريرًا بذلك من المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، أكد فيه أن إجمالي الرواتب الشهرية لهذه العقود يبلغ 3450 يورو، أي ما يعادل 70 ألفًا و725 جنيهًا مصريًا، لتصل سنويًا إلى 41 ألفًا و400 يورو، أي ما يعادل 848 ألفًا و700 جنيه مصري، وقد تم توثيق هذه العقود لشركة "القداح" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.