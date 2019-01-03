» مسبار صينى ينجح فى الهبوط على الجانب المظلم للقمر

03 يناير 2019 - 11:09 ص

هبط مسبار صيني الخميس بنجاح على سطح الجانب المظلم من القمر للمرة الأولى في تاريخ الفضاء، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن المسبار القمري "تشانغ أه-4" الذي غادر الأرض في الثامن من ديسمبر، حط بدون مشاكل حوالي الساعة 10,26 بتوقيت بكين (02,26 ت غ).

وقال التليفزيون الحكومي الصيني إن المسبار أرسل صورة لسطح القمر إلى القمر الاصطناعي "شيوهتشياو" الذي يدور حول القمر.

وخلافًا لسطحه الأقرب إلى الأرض والمطل دائما عليها، لم يحط أي مسبار أو مركبة استكشاف على الجزء البعيد من القمر، الجبلي والمليء بالحفر. وقد التقط الاتحاد السوفياتي في 1959 أول صور له، لكن لم تحط عليه أي مركبة من قبل.

ومن أكبر التحديات النجاح في الاتصال بالرجل الآلي على سطح القمر، إذ إن وقوع الوجه المظلم للقمر على الجانب المعاكس للأرض يمنع إمكانية اتصال مباشر لنقل الإشارات.

لذلك أطلقت الصين في مايو الماضي قمرا اصطناعيا يحمل اسم "شيوهتشياو" تموضع في مدار القمر بشكل يسمح بنقل الأوامر والمعطيات بين الأرض ومركبة الاستكشاف.

وهي المرة الثانية التي ترسل فيها الصين مركبة لاستكشاف سطح القمر بعد المسبار "يوتو" في 2013 الذي استمر في العمل 31 شهرا.