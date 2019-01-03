القبض على رئيس حى بتهمة تلقى رشوة مليون جنيه

03 يناير 2019 - 11:14 ص

قالت مصادر رقابية وأمنية، إنه تم إلقاء القبض على رئيس حي مصر القديمة واثنين آخرين بتهمة الرشوة.

وأفادت المصادر -حسب المصري اليوم- بأن مبلغ الرشوة كان نظير عدم تنفيذ قرار بإزالة مبنى مخالف في الحي.

وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد أن تلقت تحريات وطلب من الرقابة الإدارية بمراقبة وتسجيل هواتف تخص رئيس الحي حيث تبين أن وسيطًا طلب من رئيس الحي عدم تنفيذ قرار صادر بإزالة مبنى كامل جديد لمخالفته، وعرض مبلغ مليون جنيه.