انتحاريان يفجران نفسيهما خلال عملية أمنية في تونس

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس، إن إرهابيين اثنين فجرا نفسيهما خلال تبادل إطلاق النار مع وحدات أمنية في ولاية سيدي بو زيد وسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الإدارة المركزيّة للاستعلامات العامّة بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني وإدارة مجابهة الإرهاب بالإدارة العامّة لوحدات التدخل للأمن الوطني، فجر اليوم الخميس 2019، من تحديد مكان تواجد عناصر إرهابيّة بمنزل بالحي الشمالي بمدينة جلمة ولاية سيدي بوزيد".

وأوضحت، أنه "بعد القيام بمداهمة تمّ خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار قام إثرها عنصران إرهابيّان بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة، مؤكّدة أنّ العمليّة لا تزال متواصلة".

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