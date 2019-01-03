احتجاز عضو بحزب المحافظين بسبب "فيس بوك"

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توجهت لجنة قانونية من حزب المحافظين إلى قسم البساتين بعد احتجاز محمود خميس أحد الأعضاء المؤسسين بالحزب منذ أمس على خليفة نشره بعض التدوينات عبر صفحته الشخصية.

وتشكلت اللجنة من المستشار محمد عبد المولي، النائب الأولي لرئيس الحزب، والسيد محمد خطاب نائب رئيس الحزب للشئون الدستورية والتشريعية، والسيد وليد حنتيش عضو الهيئة العليا والذي يباشر متابعة الموقف منذ أمس، ومصطفى قرطام، رئيس اللجنة القانونية بالحزب.

 وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل عند توافرها..

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