  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:29 م
بحث متقدم
سد النهضة

إثيوبيا تعلن موعد تشغيل سد النهضة

ترامب : أوباما ضيع سوريا ولن تعود

ترامب: أوباما ضيع سوريا ولن تعود

رحيل فارس الرواية..عبد الوهاب الأسواني

رحيل فارس الرواية.. عبد الوهاب الأسواني

مدبولي

إصدار عملات تذكارية لتوثيق الإنجازات

الإفتاء: الديمقراطية لا تصطدم مع الإسلام

الإفتاء: الديمقراطية لا تصطدم مع الإسلام

إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين ببني سويف

التموين تزف بشرى سارة بشأن إدراج المواليد

شيعة ينضمون لصفوف طالبان

مقتل شيعة انضموا لصفوف طالبان

الداخلية التونسية

انتحاريان يفجران نفسيهما خلال عملية أمنية في تونس

جمال خاشقجي

انعقاد أولى جلسات محاكمة قتلة "خاشقجي"

القبض على

القبض على رئيس حى بتهمة تلقى رشوة مليون جنيه

التموين تزف بشرى سارة بشأن إدراج المواليد

آخر الأخبار

إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين ببني سويف
إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين ببني سويف

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"المالية" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"النقل" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

التموين

مواليد

جدد

شهرين.

إدارج

أعلنت وزارة التموين، عن إدراج المواليد الجديدة على البطاقات التموينية كمرحلة أولى خلال الشهرين المقبلين.

وقال متحدث وزارة التموين، أحمد كمال، إن إدراج المواليد الجديدة على البطاقات التموينية سيكون خلال شهرين، مضيفًا أن الوزارة ستعمل على إضافة المواليد في المرحلة الأولى للمواطنين الأكثر احتياجًا من أصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف كمال، أن المرحلة الأولى تشمل إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات المنخفضة، وكذلك مستفيدي الضمان، وتكافل وكرامة، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمالة الموسمية المؤقتة، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، حيث إن إضافة المواليد سيتيح للأسرة دعم غذائي أكبر من خلال صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لهم.

وأكد أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا خلال 2019، تهدف إلى رعاية الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا أن الوزارة حريصة على التنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل هؤلاء الأسر في إطار مبادرة الرئيس، ما دفعها لتخصيص المرحلة الأولى لتلك الأسر الأكثر استحقاقًا واحتياجًا.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة أيضًا على توفير السلع الغذائية للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكل الفروع التابعة لوزارة التموين، وكذلك العمل على تأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية إضافة إلى التوسع في إنشاء المنافذ السلعية لشباب الخريجين ضمن مشروع جمعيتي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. صلاة الجنازة على كاميليا السادات
» يطعن زوجته الحامل ..لشكه في سلوكها
» الأهلى يحدد موعد مواجهة فيتا كلوب بأفريقيا
» العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في اسكتلندا
» بالأسماء.. تعرف على طاقم تحكيم الأهلي وبيراميدز
» الداخلية تتخذ 10 إجراءات لمساعدة الفقراء.. تعرف عليها
» مسبار صينى ينجح فى الهبوط على الجانب المظلم للقمر
» قراءة سورة مريم في المنام.. حل لهذه المشاكل
» تعرف على أسعار الحديد فى مصر اليوم
» جملة من "تامر أمين" تحرج شيرين على الهواء
» سر انتحار طالب جامعي بكفر الزيات

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:51 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة