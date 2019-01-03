  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:28 م
بحث متقدم
سد النهضة

إثيوبيا تعلن موعد تشغيل سد النهضة

ترامب : أوباما ضيع سوريا ولن تعود

ترامب: أوباما ضيع سوريا ولن تعود

رحيل فارس الرواية..عبد الوهاب الأسواني

رحيل فارس الرواية.. عبد الوهاب الأسواني

مدبولي

إصدار عملات تذكارية لتوثيق الإنجازات

الإفتاء: الديمقراطية لا تصطدم مع الإسلام

الإفتاء: الديمقراطية لا تصطدم مع الإسلام

إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين ببني سويف

التموين تزف بشرى سارة بشأن إدراج المواليد

شيعة ينضمون لصفوف طالبان

مقتل شيعة انضموا لصفوف طالبان

الداخلية التونسية

انتحاريان يفجران نفسيهما خلال عملية أمنية في تونس

جمال خاشقجي

انعقاد أولى جلسات محاكمة قتلة "خاشقجي"

القبض على

القبض على رئيس حى بتهمة تلقى رشوة مليون جنيه

بالهرم..

يطعن زوجته الحامل ..لشكه في سلوكها

قضايا وحوادث

عامل يطعن
عامل يطعن

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بسبب التليفون..عاطل يهشم رأس شقيقته فى الإسكندرية

#

عاطل يُنهي حياة شقيقته بـ«شومة» بسبب «المحمول»

#

محامٍ يقتل زوجته ويطعن حماته فى الغربية

#

قتل زوجته ووضعها في حقيبة وألقاها بمقلب قمامة

الهرم

عامل

عنف عائلي

طعن عامل زوجته الحامل بعد شكه في سلوكها، لتشهد منطقة الهرم واقعة مأساوية، استكمالاً لمسلسل العنف العائلي الذي تشهده البلاد حاليًا.

وتلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من غرفة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، عثرت القوات على جثة سيدة حامل، وبعمل التحريات تبين أن زوجها هو القاتل بسبب شكه في سلوكها.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. صلاة الجنازة على كاميليا السادات
» يطعن زوجته الحامل ..لشكه في سلوكها
» الأهلى يحدد موعد مواجهة فيتا كلوب بأفريقيا
» العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في اسكتلندا
» بالأسماء.. تعرف على طاقم تحكيم الأهلي وبيراميدز
» الداخلية تتخذ 10 إجراءات لمساعدة الفقراء.. تعرف عليها
» مسبار صينى ينجح فى الهبوط على الجانب المظلم للقمر
» قراءة سورة مريم في المنام.. حل لهذه المشاكل
» تعرف على أسعار الحديد فى مصر اليوم
» جملة من "تامر أمين" تحرج شيرين على الهواء
» سر انتحار طالب جامعي بكفر الزيات

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:51 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة