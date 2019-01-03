إثيوبيا تعلن موعد تشغيل سد النهضة

03 يناير 2019 - 02:21 م

أعلن سلشي بيكيلي، وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، اليوم الخميس، أن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر من العام 2020، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأبلغ الوزير البرلمان بأن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين، لافتا إلى أن الحكومة الإثيوبية تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية سنة 2022.

ويأتي هذا الإعلان غداة توقيع شركة الكهرباء الأثيوبية اتفاقية مع شركة جي إي هيدرو فرانس لتسريع بناء سد النهضة.

وبناء على الإتفاقية فإن ن الشركة المقاولة تقوم أولا بتركيب التوربينين اللتان صممتا مسبقا لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تركيب خمسة وحدات لتوليد الطاقة .

وتنص الإتفاقية أن الشركة تقوم أيضا بإنتاج وتفتيش وتركيب التوربينات بتكلفة قدرها 53.9 مليون يورو بالتعاون مع شركة تدعى "كوميليكس".

وبالمثل، تجري مفاوضات لتوقيع اتفاقيات مع الشركات الصينية لبناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات.

وحسب الاتفاقية تقوم الشركة المقاولة الصينية على تسريع العمل المدني، وبالفعل تؤدي هذه الإتفاقية إلى توليد وحدتين في أقرب وقت.