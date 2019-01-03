  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر04:11 م
بحث متقدم
سيارة عبد الناصر في طريقها لمتحف النيل بأسوان

سيارة عبد الناصر فى طريقها لمتحف النيل بأسوان

سد النهضة

إثيوبيا تعلن موعد تشغيل سد النهضة

ترامب : أوباما ضيع سوريا ولن تعود

ترامب: أوباما ضيع سوريا ولن تعود

رحيل فارس الرواية..عبد الوهاب الأسواني

رحيل فارس الرواية.. عبد الوهاب الأسواني

مدبولي

إصدار عملات تذكارية لتوثيق الإنجازات

الإفتاء: الديمقراطية لا تصطدم مع الإسلام

الإفتاء: الديمقراطية لا تصطدم مع الإسلام

إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين ببني سويف

التموين تزف بشرى سارة بشأن إدراج المواليد

شيعة ينضمون لصفوف طالبان

مقتل شيعة انضموا لصفوف طالبان

الداخلية التونسية

انتحاريان يفجران نفسيهما خلال عملية أمنية في تونس

جمال خاشقجي

انعقاد أولى جلسات محاكمة قتلة "خاشقجي"

منقذ طفلة الإسماعيلية يروى التفاصيل كاملة

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ضبط تاجر مخدرات هارب من سجن وادي النطرون

#

ضبط 112 هاربًا من أحكام قضائية في حملة أمنية

#

ضبط 2123 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مرورية

#

تنفيذ 1159 حكمًا وضبط 108 هاربين

طفلة

الإسماعيلية

إكسترا نيوز

روى محمود سيد، سائق التاكسي الذي أنقذ حياة الطفلة المختطفة بالإسماعيلية يوم الجمعة الماضي، قصة إنقاذه للطفلة قائلا: "إنه يوم الجمعة الساعة الثالثة عصرًا، استوقفه رجل يرتدي "جلابية" ومعه بنت صغيرة واضعًا يده على رأسها، حتى يقوم بتوصيله إلى الموقف الجديد، لافتًا إلى أن الرجل الخاطف قام بخطف البنت من أمام مدرسة، وكان يحمل سلاحًا أبيض "قطر" قائلًا للبنت: "لو اتكلمتي هدبحك".

وأوضح خلال مكالمة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، السائق أن البنت كانت خائفة، فوجه للخاطف سؤالا عن سبب بكاء البنت فأجابه بأنها "طفلة خرساء لا تتحدث"، فوجه سؤال آخر للخاطف حول سبب تواجده بالإسماعيلية ووظيفته فرد عليه: "أنه بواب عمارة عند المكان المتجه إليه ويأخذ 2000 جنيه في الشهر وأن هذه ابنة مهندس في العمارة يقوم بتوصيلها".

وتابع السائق أنه كان يشعر بكذب الرجل فقام بتوصيله للمكان، ووجه له سؤال عن أي العمائر التي يعمل بها؟ فشاور له عشوائيًّا على عمارة دون أن ينظر للعمارة المشار لها، متابعًا أنه بعد نزول الخاطف من السيارة انتظرته لأتابعه وأتأكد من دخوله للعمارة التي أشار إليها.

وأكد السائق أنه لم يدخل إلى العمارة ولكنه دخل إلى حدائق بجانب الجامعة الجديدة، ومن ثم سرت بالسيارة خلفه وأوقف السيارة بالقرب من المكان واستعان ببعض الأشخاص من أجل إنقاذ الطفلة، لافتًا إلى الأشخاص وافقوا على الفور على مساعدته، وبعد ذلك قام بالجري نحوه، فضرب البنت في صدرها، وفر هاربًا، ثم قام بملاحقته حتى أمسك به وتم تسليمه للشرطة.


 شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. صلاة الجنازة على كاميليا السادات
» يطعن زوجته الحامل ..لشكه في سلوكها
» الأهلى يحدد موعد مواجهة فيتا كلوب بأفريقيا
» العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في اسكتلندا
» بالأسماء.. تعرف على طاقم تحكيم الأهلي وبيراميدز
» الداخلية تتخذ 10 إجراءات لمساعدة الفقراء.. تعرف عليها
» مسبار صينى ينجح فى الهبوط على الجانب المظلم للقمر
» قراءة سورة مريم في المنام.. حل لهذه المشاكل
» تعرف على أسعار الحديد فى مصر اليوم
» جملة من "تامر أمين" تحرج شيرين على الهواء
» سر انتحار طالب جامعي بكفر الزيات

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • مغرب

    05:10 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة