الرئيس يفتتح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بالعاصمة الجديدة

03 يناير 2019 - 04:54 م

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على «فيسبوك»، افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، في العاصمة الإدارية الجديدة كاتدرائية ميلاد المسيح بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع أحبار الكنيسة أعضاء المجمع المقدس في قداس عيد الميلاد 6 يناير 2019.

وألحقت صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخبر بفيديو تضمن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الكنيسة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وطالب المتحدث بضرورة الحصول على دعوة من الكنيسة قبل الحضور، مؤكداً أن الدعوة عامة.



