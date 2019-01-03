7 مباريات تنتظر ريال مدريد في يناير

03 يناير 2019 - 05:03 م





ينظر نادي ريال مدريد إلى ملاعب كرة القدم، جدولا مزدحمًا في شهر يناير، بعدما حسم كأس العالم للأندية،حيث يريد الفريق الملكي العودة بقوة، والظهور بشكل مميز في بداية عام 2019.



ويخوض لاعبو ريال مدريد 7 مباريات خلال شهر يناير، منها 5 مباريات في الدوري الإسباني "لا ليجا"، ومباراتين في كأس الملك الإسباني "كوبا ديل راي".



ويبدأ الفريق الملكي مبارياته في يناير، انطلاقا من الليلة 3 يناير، ويحل ريال مدريد ضيفًا على فياريال وتنطلق في العاشرة والنصف مساء اليوم، على ملعب لاسيراميكا، ثم يستضيف يوم الأحد المقبل 6 يناير في السابعة والنصف مساء، على ملعب سانتياجو برنابيو فريق ريال سوسيداد. ويشهد يوم الأربعاء 9 يناير في العاشرة والنصف مساء، مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس الملك ويستضيف الريال فريق ليجانيس، ثم يلعب خارج أرضه في الدوري الإسباني على ملعب بينتو فيامارين معقل ريال بيتيس يوم الأحد 13 يناير في العاشرة إلا ربع مساء.



ويستمر ريال مدريد في رحلاته الخارجية، حيث يحل ضيفا على ليجانيس، يوم الأربعاء 16 يناير في الثامنة مساءً، على ملعب دي بوتاركي، في إياب دور الـ16 من كأس الملك، ويشهد يوم الأحد 20 يناير قمة مباريات الشهر، ويستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية في الدوري وتنطلق الواحدة ظهرًا، ويختتم الشهر بمواجهة إسبانيول يوم الأحد 27 يناير، في تمام الواحدة ظهرًا.



ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 29 نقطة، ولكنه لعب مباراة أقل من منافسيه، وأقربهم إشبيلية صاحب المركز الثالث بـ32 نقطة، وحال فوز الفريق الملكي بمباراته المؤجلة، سيعادل نقاط الفريق الأندلسي بالمركز الثالث.

