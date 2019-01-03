  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:48 م
بحث متقدم
أكل بالمجان

أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»

الرقابة الادارية

8 رؤساء أحياء يدخلون مفرمة الرقابة الإدارية

المتهمين بقتل خاشقجي

ماذا طلب قتلة «خاشقجي» بعد مطالبة النيابة بإعدامهم؟

احتجاجات السودان

تجدد التظاهرات الشعبية في مدن شرق السودان

الرئيس السيسي والبابا تواضروس

الرئيس يفتتح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بالعاصمة الجديدة

أميرا الكويت وقطر

الكويت ترفض مساعدة قطر والسبب "إسرائيل"

جثة مسن بالمنيا

العثور على «طفلة متسولة» ميتة من شدة البرد

بشار الأسد

أول دولة عربية تعلن دعم عودة سوريا للجامعة

شاب يحضن فتاة

مذكرة لـ«شيخ الأزهر» لتأديب «فتاة الحُضن»

صالح جمعة

الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة بيراميدز

استقالة وزير الصحة الإيراني بسبب تخفيضات في الموازنة

عرب وعالم

ايران: لن نسمح للسعودية أن تنفذ خططها بسوريا
ايران: لن نسمح للسعودية أن تنفذ خططها بسوريا

وكالات

أخبار متعلقة
#

إيران تتحدى أمريكا ببيع 3 ملايين برميل نفط بالعملة المحلية

#

الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية

#

"السرطان" يحزن إليسا من جديد

#

وزير التموين يعتذر للمواطنين لهذا السبب

استقالة وزير

استقالة الحكومة

وكالة الجمهورية الإسلامية

وزير الصحة الايرانى

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" الرسمية إن وزير الصحة الإيراني استقال من منصبه بسبب تخفيضات مقترحة في الموازنة، وسط أزمة اقتصادية جراء إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.
ذكرت الوكالة اليوم الخميس أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل استقالة حسن قاضي زاده هاشمي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه المسؤول الرئيسي عن تدشين خطة طموحة للتأمين الطبي العالمي في 2014.

وكثيرا ما شكا هاشمي من تأخيرات في صرف الأموال المخصصة بالموازنة في الماضي ومن تخفيضات في ميزانية وزارته بموجب خطط الإنفاق الحكومي الجديدة، بحسب الوكالة.

وفي العام الماضي، أعاد الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على إيران، مستهدفا على وجه الخصوص قطاع النفط الحيوي في البلاد، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وساهمت تلك الخطوة في خفض قيمة الريال الإيراني وأذكت التضخم السنوي ليقفز إلى أربعة أمثاله مقتربا من 40 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقدم روحاني الشهر الماضي مشروع موازنة عامة بقيمة 47 مليار دولار تنطوي على زيادة في الإنفاق على الفئات المحدودة الدخل، قائلا إن العقوبات الأمريكية ستؤثر على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي، لكنها لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها.

ورغم ارتفاع قيمة الموازنة بالريال الإيراني، إلا أن قيمتها الفعلية تعادل نحو نصف الميزانية الحالية بسبب الهبوط الذي شهدته العملة في الآونة الأخيرة وصعود التضخم، بحسب مانقلت "رويترز".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة وزير الصحة الإيراني بسبب تخفيضات في الموازنة
» الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة بيراميدز
» حبس عاملين تسببا في مصرع طفل
» "كاف" يعلن موعد مباراتي الأهلي أمام فيتا كلوب وشبيبة الساورة
» 28 مارس.. نظر طعن متهمي "خلية إمبابة" على أحكام الإعدام والمؤبد
» الأهلي يقيد جيرالدو ووحيد وصالح جمعة
» منقذ طفلة الإسماعيلية يروى التفاصيل كاملة
» بالصور.. صلاة الجنازة على كاميليا السادات
» يطعن زوجته الحامل ..لشكه في سلوكها
» الأهلى يحدد موعد مواجهة فيتا كلوب بأفريقيا
» العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في اسكتلندا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول