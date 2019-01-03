  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:30 م
بحث متقدم
السيسي ومدبولي

«السيسي» يُكلف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام

الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد البرودة

طقس قارس وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من 4 أيام متتالية

قبر أبوحصيرة

مطالبات يهودية لزيارة قبر "أبو حصيرة" بالبحيرة

ليفربول والمان سيتى

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول صلاح والمان سيتي

أكل بالمجان

أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»

الرقابة الادارية

8 رؤساء أحياء يدخلون مفرمة الرقابة الإدارية

المتهمين بقتل خاشقجي

ماذا طلب قتلة «خاشقجي» بعد مطالبة النيابة بإعدامهم؟

احتجاجات السودان

تجدد التظاهرات الشعبية في مدن شرق السودان

شاب يحضن فتاة

مذكرة لـ«شيخ الأزهر» لتأديب «فتاة الحُضن»

أميرا الكويت وقطر

الكويت ترفض مساعدة قطر والسبب "إسرائيل"

السفارة الإسرائيلية تعزي مصر في وفاة «كاميليا السادات»

آخر الأخبار

بالفيديو.. كاميليا السادات: مبارك بريء من تهمة قتل والدي
بالفيديو.. كاميليا السادات: مبارك بريء من تهمة قتل والدي

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

هذه هي أوجه التشابه بين "السادات" و"السيسي"

#

السادات.. الرئيس الذي أحبه معارضوه وندم قاتلوه

#

ماذا قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عن«آدام موصيري»؟

#

فيديو.. السفير الإسرائيلي بالقاهرة يتجول في «خان الخليلي»

نعت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ، أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك في وفاة ابنته الدكتورة كاميليا السادات.

وكتبت السفارة  الاسرائيلية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:" تنعي السفارة الإسرائيلية بالقاهرة أسرة الرئيس الراحل/ محمد أنور السادات - رجل السلام - في وفاة الدكتورة كاميليا السادات.

وأضافت :"بحزن شديد استقبلنا هذا الخبر، ونطلب من الله للفقيدة الرحمة وللأسرة  الصبر والسلوان.

وتوفيت كاميليا السادات، نجلة الرئيس الراحل أنور السادات ، أمس الأربعاء ،عن عمر يناهز الـ74 عاما، بعد أزمة صحية أدت إلى وفاتها.

وخرجت جنازة كاميليا السادات، ، من مسجد المصطفى في مدينة نصر، بحضور أسرتها، وعدد من المقربين والإعلاميين.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أول صورة تجمع حسين الشحات برئيس النادي الأهلي
» يقتل والدته .. ويصرخ «قتلتها.. قتلتها»
» 19مليار جنيه زيادة في مشتريات الأجانب بسبب الإصلاحات الاقتصادية
» السفارة الإسرائيلية تعزي مصر في وفاة «كاميليا السادات»
» أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين
» "الآثار" تطالب إسكتلندا بأوراق ملكية "حجر خوفو"
» "النهضة" التونسية تدعو إلى مصالحة وطنية في سوريا
» حقيقة تحويل مسجد فى الغربية إلى مزرعة كلاب
» مصر تعزي موسكو في ضحايا انهيار مبنى سكني وسط روسيا
» "ملابسها شفافة ومثيرة".. أب يبرر معاشرته لابنته جنسيا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول