» 19مليار جنيه زيادة في مشتريات الأجانب بسبب الإصلاحات الاقتصادية

03 يناير 2019 - 07:03 م

قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة، إن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في زيادة صافي مشتريات الأجانب لـ 19 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية انعكس إيجابيا على سوق المال.

وأضاف خلال حديثه لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في مصر تعتبر من الأفضل عالميًا، مشيرًا إلى أن القاهرة من أكثر الدول تقدما في التشريعات الخاصة بسوق المال.

وتباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو126 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 757،110 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.46%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13264.7 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.33%، وارتفع إلى مستوى 2176 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.52%، وتراجع إلى مستوى 694.3 نقطة، فيما هبط مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.42% مسجلًا 1730.7 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة أغلقت في ختام التعاملات، أمس الأربعاء، أول أيام التداول في 2019، على ارتفاع وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 7.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756،984 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 1.29 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13204 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.92%، وارتفع إلى مستوى 2169 نقطة.