تجديد حبس قاتل أسرته بكفر الشيخ 15يوما

03 يناير 2019 - 07:17 م

قررت نيابة كفر الشيخ، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد شفيق رئيس النيابة وإشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، تجديد حبس "أحمد عبدالله ذكي"، طبيب بشري 42 سنة، بتهمة قتل زوجته وأولاده الثلاثة ذبحا بمنطقة سخا بكفرالشيخ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفرالشيخ قد تلقى بلاغا من المتهم، الاثنين 31 ديسمبر الماضي، يفيد بأنه حال عودته من عمله إلى منزل أسرته بمدينة كفر الشيخ وجد زوجته "منى.ف.س" وأطفاله "عبدالله" 8 سنوات، و"عمر" 6 سنوات، و"ليلى" 5 سنوات مذبوحين.

وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائي وبمعاينة الشقة لم يتم العثور على أي كسر في أبوابها أو النوافذ التي تطل على الشوارع أو منافذ المناور، وبدأت الشكوك تحوم حول الزوج، وبتضييق الخناق عليه انهار أمام مدير الأمن وضباط المباحث واعترف بجريمته معللا ذلك بوجود خلافات بينه وبين زوجته مما جعله يفقد عقله ويتجرد من إنسانيته ويتخلص منها ومن أولاده في ليلة رأس السنة.