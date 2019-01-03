تجديد حبس المتهم بمعاشرة ابنته

03 يناير 2019 - 07:20 م

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة اليوم الخميس بتجديد حبس سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باغتصاب ابنته 15عاما، لمدة عامًا كاملًا بالإكراه كما أمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

واتهمت المجني عليها 15 عاما في التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام شاكر مدير النيابة والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج، تحت تهديد السلاح الأبيض مشيرة إلى أنها كانت تقيم بصحبة والدها وشقيقتها الأكبر داخل شقتهم بمنطقة كرادسة وذلك بعد انفصال والديها.

واعترف المتهم بمعاشرته لابنته معاشرة الأزواج تحت تأثير المخدرات، مشيرا إلى أن ابنته الصغيرة كانت دائما ترتدي ملابس شفافة تثير شهواته، ما جعله يعاشرها جنسيا وهددها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض في حالة الإفصاح لأي شخص عن علاقتهما المحرومة.