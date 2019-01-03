وزير الأوقاف يعلن دعم مبادرة "حياة كريمة" في خطبة الجمعة

03 يناير 2019 - 08:09 م

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة غدا، تحت عنوان "خدمة المجتمع بين العمل التطوعي والواجب الكفائي والعيني"، وذلك من خلال تواجده بمسجد الإمام الحسين، حيث يعلن الوزير دعم وزارته للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مطلع العام الجديد تحت عنوان "حياة كريمة".

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، إن الأوقاف تثمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس، وتعمل علي دعم اتجاه الدولة المنحاز للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة وأن الوزارة تقدم الكثير من الأعمال لدعم الأسر المحتاجة.

وأوضح طايع أن الوزارة خصصت خطبة الجمعة من منبر الإمام الحسين، بحضور وزير الأوقاف للحديث عن هذه المبادرة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف متضامنة بكل قوة مع المبادرة، وأنها تدعمها ماليًا بكل قوة في كل محافظات الجمهورية.