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عبد الصبور: دعم 11 ملعبًا ومركزًا للشباب بنصر النوبة بأسوان

الرياضة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

حسن عاشور

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أكد ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة نصر النوبة بأسوان، موافقة وزارة الشباب والرياضة على دعم 11 ملعب ومركز للشباب بأسوان.

وقال عبد الصبور، إنه تمت الموافقة على دعم مراكز "قسطل، الشلال، والحدود"، وتوفير صالة "جيم" لمركز شباب بلانه أول، وكذلك صالة أخرى لمركز شباب قرشة.

 بالإضافة إلى دعم طلائع مركز شباب الحدود بملابس فنون شعبية، علاوة على توفير دعم أثاث لمركز شباب المالكي، إضافة إلى تنجيل ملاعب دابود، ومركز شباب توماس، عافية، مركز شباب نصر النوبه، فضلا عن التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال الإضاءات والسور بمركز شباب توشكى شرق، تحقيقا لطلبات النائب والشباب في حقهم الرياضي والتنشيطى ليتسنى لهم ممارسة الرياضة فى أسرع وقت.

وقدم نائب المصريين الأحرار الشكر إلى وزير الشباب لسعيه للنهوض والرقي بأسوان استعدادا لإنطلاق فعاليات مؤتمر الشباب الإفريقى، مؤكدا أنه سيتم قريبا البدء فعليا فى تنفيذ تلك الموافقات لتصبح حقيقة على أرض الواقع فى جميع الملاعب ومراكز الشباب النوبية.


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