» يذبح زوجته أمام رضيعها.. وأخرى تقتل صديقها

03 يناير 2019 - 09:08 م

شهدت اليوم القاهرة واقعتي قتل جعلت مختلفيتن الاولي بطلها زوج قام بقتل زوجته والثانية انهت فيها برة منزل قتل عشيقها.

: فى الأولى ارتكب الزوج جريمة بشعة عندما ذبح زوجته، فى وجود رضيعها داخل الشقة بسبب كثرة الخلافات الزوجية، وفى الثانية أنهت ربة منزل حياة شخص تربطها به علاقة صداقة بمعاونة 2 من أقاربها، بعد أن أرسل المجنى عليه صوره معها إلى أسرتها عندما قررت المتهمة الانفصال عنه والارتباط بآخر. أُلقى القبض على المتهمين فى الواقعتين، وتحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

فى المطرية، ذبح المتهم «ا. أ»، 33 سنة، زوجته أمام رضيعها داخل شقتهما، وفر هارباً، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم عامل رخام، متزوج من المجنى عليها منذ 7 سنوات تقريباً، سبق له الانفصال عنها بسبب تكرار المشاكل، وعاد إليها مرة أخرى، وسافر بعدها المتهم إلى السعودية للعمل هناك لتحسين وضعه المادى، ولكنه عاد دون أن يدخر أى مبالغ مالية، وقامت أسرته بشراء شقة لابنتهم دفع فيها الزوج المتهم مبلغاً بسيطاًَ.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عاد لافتعال الخلافات مع زوجته والتعدى عليها بالضرب والسب، فطلبت الطلاق منه مرة أخرى، وتمسكت بمسكن الزوجية لأنها حاضن، ثم عاود المتهم الاتصال بشقيق زوجته وطلب منه أن يعيدها إليه وتعهد له باحترامها وعدم إهانتها، فعادت الزوجة إليه بالفعل.

وأكدت التحقيقات أن المتهم استل سكيناً وانهال عليها طعناً وهى تحتضن رضيعها الصغير، وقام بذبحها وفر هارباً. أُلقى القبض عليه واعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً.

وفى المرج، اعترفت المتهمة «د. ن» بقتل موظف تربطها به علاقة صداقة، وأن الضحية «ر. س»، يعمل بإحدى شركات الاتصالات منذ 3 سنوات، وعندما قررت الانفصال عنه وارتبطت بشخص آخر، حاول الضحية تهديدها وأرسل صورها معه إلى أسرتها، فقررت تأديبه، حيث استعانت بـ2 من أقاربها، افتعلا مشاجرة بالألفاظ ثم اشتباكاً بالأيدى مع القتيل انتهت بإصابته بطعنة فى الصدر أودت بحياته.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة المرج بلاغاً من أحد الأهالى بمقتل موظف فى العقد الرابع من عمره، على يد عشيقته و2 من أقاربها.