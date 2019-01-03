الأردن.. احتجاجات شعبية للخميس الخامس على التوالي

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شهد محيط مقر الحكومة الأردنية، الخميس، احتجاجات تندد بالظروف الاقتصادية، وبأداء رئيس الوزراء عمر الرزاز والبرلمان.
وأفاد مراسل الأناضول، أن نحو 200 شخص شاركوا في التجمع، ورددوا هتافات تنتقد غلاء أسعار المحروقات وتطالب بـ"احترام المواطن، وإنهاء الفساد".
وكان التواجد الأمني محدودًا مقارنة بالأسابيع الخمسة الماضية، التي شهدت احتجاجات أيام الخميس أيضًا.
ومنذ مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، يدعو ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج أيام الخميس من كل أسبوع؛ إثر إقرار الحكومة قانونا جديدا لضريبة الدخل. 
وجاء الإقرار بعد إدخال تعديلات على نسخة سابقة للقانون، أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا في مايو/أيار الماضي، ما دفع حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى الاستقالة، ليتولى بعده عمر الرزاز. 
ويرفض مواطنون الصيغة الجديدة كذلك، رغم رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعفى من الضريبة. -

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