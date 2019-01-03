» هذا هو سر حل المجلس التشريعي الفلسطيني

أكد أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن القيادة المصرية والفلسطينية ينسقان فيما بينهما بشكل مستمر بشأن حل القضية الفلسطينية وطرق حلها.
وأوضح «شعث» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، يوم الخميس، أن أبرز الملفات التي سيناقشها الرئيس أبومازن خلال زيارته لمصر مع الرئيس السيسي، المصالحة الداخلية مع حركتي حماس وفتح.
وأشار إلى إن المحكمة العليا الفلسطينية قضت ببطلان المجلس التشريعي الفلسطيني نظرا لأنه لم ينعقد منذ 12 عاماً، بسبب الخلل في الحياة السياسية، والآن حماس ترفض القرار، لذا الرئيس أبومازن سيحضر للرئيس السيسي لمناقشة هذا الملف أيضا.