5 فصائل فلسطينية تؤسس تجمعاً لتفعيل «المقاومة»

أعلنت 5 فصائل رئيسية فى منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، تشكيل «التجمع الديمقراطى الفلسطينى» داخل منظمة التحرير، ويضم قوى ديمقراطية ومنظمات أهلية بهدف تفعيل «المقاومة» الشعبية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، والدعوة لإجراء انتخابات عامة.



ويضم التجمع الذى أعلن عنه خلال مؤتمر عقد بالتزامن فى غزة ورام الله وحضره 700 شخص، الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحزب الاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا)، وحركة المبادرة الفلسطينية، «كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير وعلى المستوى الشعبى من أجل بناء كتلة شعبية متنامية تساهم فى تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال». ويهدف التجمع وفق البيان الذى تلاه خالد الخطيب نائب رئيس حزب «فدا» إلى «استنهاض المعارضة الجماهيرية للسياسات التى تغذى عوامل الضعف فى حركتنا الوطنية عبر إدامة وتكريس الانقسام والتنكر للديمقراطية والشراكة الوطنية»، وقال البيان: «تأتى هذه الخطوة استشعارا لمخاطر التصفية التى تتعرض لها قضيتنا الوطنية بفعل اشتداد الهجوم الأمريكى المتمثل فى صفقة القرن والتصعيد العدوانى الإسرائيلى». واعتبر البيان أن قرار الرئيس محمود عباس «أبومازن» الأخير بحل المجلس التشريعى «هو إجراء لا أساس له دستوريا»، موضحا أن منظمة التحرير «تعانى مؤسساتها من التهميش والشلل بفعل استفحال ممارسات الهيمنة والتفرد وتقويض أسس الشراكة الوطنية».

