  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:19 ص
بحث متقدم
حادث طبيبة كفر الشيخ

تفاصيل جديدة صادمة في قضية الطبيبة المذبوحة وأطفالها

سيارات

أسعار السيارات ستنخفض بنسبة كبيرة الفترة القادمة

البشير

أخطر تصريح لـ"البشير" بشأن الأوضاع في السودان

القطن

الأسباب الحقيقية لتراجع زراعة "الذهب الأبيض" بمصر

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

هذا ما قالته "الخارجية" بشأن احتجاز مصريين في إيران

دانيلو جروجيتش

مفاجأة صادمة عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

الأمم المتحدة

أول تعليق لـ«الأمم المتحدة»على جلسة محاكمة قتلة خاشقجي

سلشي بيكيلي

إثيوبيا: اكتشفنا مفاجأة تعطل سد النهضة

الشيخ خالد الجندي

«الجندي» يطالب بخضوع الزوجين لكشف طبي قبل الطلاق

السيسي ومدبولي

«السيسي» يُكلف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام

الأوقاف:

هذا هو الشرط الأساسي لبناء المساجد الفترة المقبلة

الحياة السياسية

الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف
الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

طائرة تقلع فى 2019 وتهبط به في 2018

#

الإفتاء: تنفيذ عمليات إرهابية لـ"داعش" فى أعياد الميلاد

#

«ميدو» يحذر الزمالك: "السم فى العسل"

#

الانقسامات تضرب اتحاد الكرة بعد اعتزال «الحضري»

أكد جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن تركيب الصنابير الموفرة أصبح شرطًا أساسيًا في بناء المساجد.
وأوضح "طايع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الخميس، أن وزارة الأوقاف عازمة على تعميم الفكرة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بعدما تمت تجربتها وثبت توفير 75% من مياه المسجد.
وأشار إلى أن التجربة تم تعميمها على 3 مساجد فقط حتى الآن، ومن المستهدف تعميمها على 120 ألف مسجد آخرين على مستوى محافظات الجمهورية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الشحات" في الأهلي خلال ساعات مقابل 100 مليون جنيه
» السعودية تحقق مع أشخاص رقصوا مع جثث الموتى
» ترامب: الديمقراطيون يمارسون "تحرشا رئاسيا"
» أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»
» شاهد: السيتي يلحق الهزيمة الأولى بليفربول (صلاح)
» بعد المظاهرات.. زرع آلاف الكاميرات فى شوراع السودان
» هذا هو سر حل المجلس التشريعي الفلسطيني
» الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة بيراميدز
» "إسرائيل" تهاجم تامر أمين بسبب محمد صلاح
» يذبح زوجته أمام رضيعها.. وأخرى تقتل صديقها
» أزهري لـ"عصفور": "السلام عليكم" ليست تحية السلفيين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول