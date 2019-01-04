تفاصيل جديدة صادمة في قضية الطبيبة المذبوحة وأطفالها

04 يناير 2019 - 12:50 ص

كشف عمرو وهبة راضي عن تفاصيل جديدة صادمة في قضية ابنة خالته الطبيبة المذبوحة وأطفالها في كفر الشيخ.



وأوضح "راضي" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، على فضائية "الرافدين": "وقت الحادثة قالولي الحق أختك فوق مذبوحة هي والولاد، كانوا ساكنين في الدور الخامس طلعت فوق لقيتها مرمية على الأرض وليلى والأولاد حولها".



وأشار "راضي" إلى أن "الذبح كان من حبل الوريد، اللي بيدبح كان عارف بيدبح إزاي وبيعمل ايه بالضبط"، مواصلا: "عبد الله وعمر كانوا مرميين على السرير وميتين".



وأضاف أن "زوجها كان متماسكًا رغم أن الموقف كان صادمًا ومهولًا، وأجرى اتصالات بالشرطة لم نكن نتخيل أنه سيكون من قام بالجريمة".



وتابع: "عمتي والدة القتيلة مش مصدقة حتى الآن الواقعة، وترفض أي حد يقولها إن زوج ابنتها هو من ارتكب الجريمة".



وأردف بالقول إن "آخر شهر قبل الجريمة كانت بتمشي وحدها وزوجها مكنش بيمشي معاها، والجميع لاحظ هذا، كان فيه خلافات بينهما، لكن لم يتخيل أحد أن يفعل بها ما فعل".

