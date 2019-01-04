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مقتل 3 مسلحين برصاص الأمن الهندي في كشمير

عرب وعالم

كشمير
كشمير

المصريون ووكالات

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قتل 3 مسلحين كشميريين، الخميس، في اشتباك مع قوات الأمن الهندية، في الجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
وذكر بيان للشرطة الهندية، أنه "تم تحييد 3 مسلحين، وانتشال جثثهم من موقع المعركة".
وأشار البيان، إلى أن الشرطة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين "في منطقة ترال"، الواقعة بمقاطعة بولواما.
وقالت الشرطة، إن المسلحين الثلاثة من سكان جنوبي كشمير.
وتظاهر مدنيون في المناطق الجنوبية لإقليم جامو وكشمير (يطلق على الجزء الخاضع للهند) احتجاجًا على قتل المسلحين.
ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم، جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقها، غير أن الهند تطلق عليهم اسم "مسلحين".
ويطالب سكان الإقليم بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذو الأغلبية المسلمة. 

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