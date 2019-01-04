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"الري":

إزالة 43 ألفًا و5 حالات تعدٍ على النيل خلال 13 شهرًا

الحياة السياسية

ازالة تهديات نهرا لنيل
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

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الأقصر

نهر النيل

تعديات

وزارة الموارد المائية والري

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن إزالتها لـ48 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة فى مارس فى عام 2017 إلى 43 ألفا و5 حالات تعدٍ.

وذكر بيان للوزارة ان التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات "الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، والأقصر"، ما أسفر عن إزالتها فى حملة مكبرة  بالاستعانة بقوات الامن التابعة لمديريات تلك المحافظات.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأضاف البيان أن الوزارة ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى “نيل بدون تعديات”، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.



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