"التربية والتعليم" تنفي وضع عام تمهيدي بين الثانوية والإعدادية

04 يناير 2019 - 11:32 ص

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن عدم صحة ما تردد من أنباء عن تخصيص سنة دراسية إضافية لتأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها أرسلته للمجلس، أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة تمهيدية للمرحلة الثانوية عقب انتهاء المرحلة الإعدادية، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب كما هى، ولم يطرأ عليها أى تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

كما نفت ما تردد من أنباء حول عدم تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة نتيجة توقف توصيل الإنترنت بالمدارس، مؤكدًة عدم توقف تطبيق المنظومة التعليمية، وأن أعمال توصيل شبكة الإنترنت وخدمات الواى فاى بالمدارس المستهدفة بتطبيق النظام التعليمى الجديد تسير كما هى تماماً، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشددًة على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن يستهدف تشوية المنظومة التعليمية الجديدة والنيل من أهميتها.



