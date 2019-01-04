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غلق محور 26 يوليو جزئيًا بسبب الصيانة

قضايا وحوادث

المرور
ارشيفية

أحمد الشربينى

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غلق محور 26 يوليو

محور 26 يوليو

أغلقت الإدارة العامة للمرور محور 26 يوليو جزئيا في الاتجاهين، بسبب أعمال الصيانة.

وبحسب مصادر فإن الأعمال تلزم إغلاق مطلع محور 26 يوليو للاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو والمؤدي لمدينة 6 أكتوبر لمدة 24 ساعة، تبدأ الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 4/1/2019 حتى الساعة 12 صباح السبت الموافق 5/1/2019.

كما يتم غلق الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر متجها لكوبري 15 مايو، بدءًا من الساعة 12 صباح السبت الموافق 5/1/2019 وحتى الساعة 5 صباح الأحد الموافق 6/1/2019.

ومن المقرر تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.


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