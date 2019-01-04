عكاشة: المسئولين أمروني بهذا الشيء في الكريسماس

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توفيق عكاشة

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن إدارة شركة إعلام المصريين ، كانت قد كلفته بالمشاركة في حلقة الاحتفال برأس السنة.

وأضاف "عكاشة" من خلال برنامج "مصر النهاردة" المذاع على فضائية "الحياة" ، أن المسئولين في الشركة تركوا له صناعة "الإيفيهات".

وتابع عكاشة ، أنه وافق على المشاركة في هذه الحلقة حتى يعكس للأجيال القادمة أن المذيع يجب أن يكون مذيع شامل، يستطيع أن يقدم برامج السياسة والترفيه.
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