أجرأ تعليق لبرلمانية عن احتضان طالب لزميلته

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مجلس النواب

جامعة المنصورة

الرافدين بلس

ماجدة ناصر

استنكرت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حدث من قبل طالب جامعة المنصورة باحتضانه لزميلته قائلة : " قلة أدب و تجاوز غير مقبول".

وأضافت "نصر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين بلس"،: "للأسف الطلبة مش عارفين ايه الصح وأيه الغلط والعيب، لازم يعرفوا التقاليد مرة أخرى طالما هما مش عارفينها".

وتابعت: "الطلبة متصورين إن دي حرية وتمدن، دي ليس لها علاقة بالتمدن إطلاقا"، مؤكدة على صحة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطالبة والطالب ولازم يأخدوا عقوبة.

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