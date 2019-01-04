أول رد على شائعة تحويل مسجد لمزرعة كلاب

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مسجد

سعيد حساسين

الأوقاف

الرافدين بلس

محمد عنان

رد محمد عنان، صاحب مزرعة "بلاك روك" للكلاب في طنطا، علي الأنباء التي ترددت حول تحويله مصلى لمزرعة للكلاب. 

وقال "عنان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع سعيد حساسين، "مستحيل أحول المسجد لمزرعة كلاب، تربية الكلاب ليست شيء مُضر أنا بربي كلاب نظراً لظروف سكني على الطريق السريع".

وأضاف "المكان كان مصلى للجيران والمارة في المنطقة، ولكن مفيهوش كلاب والمزرعة منفصلة تماما عن المصلى؟ ووزارة الأوقاف عاينت المكان أكثر من مرة ورأت الكافيه والمصلى، والمزرعة أيضاً ورأت الانفصال التام بينهما، أنا لن أحول المسجد لمزرعة على الإطلاق". 

وأوضح أن هناك بعض سلالات الكلاب وصلت لمليون دولار أغلى من الإنسان، وهذا النوع اسمه الماستيف التيبتي.

وواصل: "هناك لعب بالمشاعر وإساءة للدولة المصرية من خلال هذا الخبر الخاطئ"، معقبا: "بالمناسبة وزارة الأوقاف قالت إنه لا يصلح وجود مسجد في هذه المنطقة". 

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