أول رد على شائعة تحويل مسجد لمزرعة كلاب

رد محمد عنان، صاحب مزرعة "بلاك روك" للكلاب في طنطا، علي الأنباء التي ترددت حول تحويله مصلى لمزرعة للكلاب.





وقال "عنان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع سعيد حساسين، "مستحيل أحول المسجد لمزرعة كلاب، تربية الكلاب ليست شيء مُضر أنا بربي كلاب نظراً لظروف سكني على الطريق السريع".





وأضاف "المكان كان مصلى للجيران والمارة في المنطقة، ولكن مفيهوش كلاب والمزرعة منفصلة تماما عن المصلى؟ ووزارة الأوقاف عاينت المكان أكثر من مرة ورأت الكافيه والمصلى، والمزرعة أيضاً ورأت الانفصال التام بينهما، أنا لن أحول المسجد لمزرعة على الإطلاق".



