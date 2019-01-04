» "السعدني": تلقيت عرضًا أمريكيًا لفيلم إباحي

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أحمد السعدني

فيلم بورنو

كشف النجم أحمد السعدنى، نجل الفنان الكبير، صلاح السعدني، عن موقف طريف لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه خلال تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية عرض عليه تجسيد دور في فيلم "بورنو".

وأضاف "السعدنى"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "كنت متأكدًا إنى لما أجى أمريكا حشق طريقى للعالمية، وفعلاً جالى واحد قالى شكلك مصرى (باين علينا ولا إيه) قلتله آه طلع هو casting director قالى محتاجك في شغل 4 أيام تصوير، قلتله عرفت منين إنى ممثل. قالى لا المصريين بعد محمد صلاح عليهم طلب "فخر العرب برضه"".

واستطرد: "وقالى مبلغ باخده فى مصر فى سنة، قلتله إدينى السيناريو قالى لا مفيش ده فيلم سكس، قلتله يالا يا ابن الوارمة من هنا".

وتابع: "محدش بياكلها بالساهل، المشكلة الواحد يجيب صحة لأربع أيام تصوير منين".

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