» سيدة تقتل أخرى أثناء حل خلافاتها الزوجية

04 يناير 2019 - 02:00 م

كشفت قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية غموض مقتل ربة منزل، وضبط مرتكبة الواقعة وإعادة المسروقات.

وردت معلومات لمركز شرطة شربين بالدقهلية من "محمد.ص" 64 سنة بائع متجول، باشتباهه فى وفاة زوجته جنائياً، والتى توفيت بمنزلها ببندر شربين خلال شهر نوفمبر الماضى، إثر تردد إحدى السيدات عليها بمنزلها واعتقاده بإعطائها مادة غير معلومة عن طريق الفم .

وأسفرت التحريات الأولية أن وراء الجريمة الواقعة "ميادة.ح" 33 سنة، مقيمة بقرية الحصص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث تعرفت على المجنى عليها منذ فترة أثناء استقلالها أحد القطارات فى طريقها لزيارة ابنتها بكفرالشيخ.

وأكدت المتهمة أن يوم الحادث توجهت لمنزل المجنى عليها، حيث أبلغتها الأخيرة بوجود خلافات مع زوجها وأولادها، وتتضرر من سوء معاملتهم لها، فاستغلت المتهمة سذاجة الضحية وأقنعتها بأنها على دراية بأعمال الدجل والشعوذة وتستطيع حل تلك الخلافات، وتوجهتا سوياً لمحل عطارة وقامتا بشراء "كيس" بداخله مادة لمسحوق بيج اللون يطلق عليه "الترياق"، وعقب عودتهما لمنزل المجنى عليها مرة أخرى، أعدت المتهمة عصير برتقال لهما وغافلة الضحية ووضعت كامل محتويات الكيس فى كوب عصير المجنى عليها، وعقب شربها العصير شعرت بحالة إعياء فكتمت أنفاسها ما أودى بحياتها واستولت على هاتفها المحمول ومصوغاتها الذهبية.