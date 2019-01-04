» "الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"

04 يناير 2019 - 02:08 م

وجه نادى الأهلي السعودى، رسالة إلى اللاعب المصري عبدالله السعيد؛ بعد انتقاله لصفوف بيراميدز اليوم، الجمعة.

وكتب الأهلي السعودى، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نشكر الكابتن عبدالله السعيد على كل ما قدمه مع النادى الأهلي طوال الفترة الماضية، ونتمنى له التوفيق فى مسيرته المقبلة".

وشارك عبد الله السعيد فى 15 مباراة مع أهلى جدة منها واحدة بالبطولة العربية أمام وفاق سطيف و14 بالدورى السعودى وسجل هدفين أمام الباطن واتحاد جدة وصنع مثلهما على مدار 1096 دقيقة.

وحقق الأهلي 7 انتصارات في وجود عبد الله أكبرها كان بنتيجة 5/1 أمام الفتح فى الجولة السابعة من الدورى السعودى.

وخسر الفريق 5 مباريات أكبرها بنتيجة 6/2 أمام الاتفاق، وشارك فى 3 تعادلات أمام الفيحاء والرائد ووفاق سطيف بنتيجة 1/1 و0/0 و1/1 على الترتيب.



