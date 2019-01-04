سر خطير ينشر لأول مرة عن عائلة "سعيد حساسين"

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الرافدين بلس

ناشد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، وزير الآثار، إنقاذ هرم "جدف رع" الموجود بـ"أبو رواش"، من الإهمال. 

وقال "حساسين"، في برنامجه "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، "ليا طلب شخصي هرم "جدف رع" ابن خوفو الكبير موجود في أبو رواش ومهدد بالضياع الناس بيكسروه، والناس مستولة على الأراضي من حواليه". 

وأضاف "خط سياحي هائل جدًا، السائح ينتقل من الأهرامات ثم للمتحف الكبير ومنه لهرم "جدف رع" ثم مطار سفنكس"، متابعًا: "مسار هائل يا معالي الوزير وترويج جيد للسياحة". 

واختتم حديثه، قائلًا: "بالمناسبة جدف رع ده كان صاحب جدي الروح بالروح، عائلة حساسين كانت تبع الفراعنة". 

شاهد الفيديو.. 


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