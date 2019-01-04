  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر04:13 م
بحث متقدم
الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

اعتصام عاملين

إنهاء اعتصام 1400 عامل بـ"الإسكان والتعمير"

صلاح ونيمار

بالأرقام.. "صلاح" رابع أغلى لاعبي العالم

صورة الخبر

"مصر" و"تركيا" قبلتا السياحة الجديدة للبريطانيين

الإعلامي سعيد حساسين

سر خطير ينشر لأول مرة عن عائلة "سعيد حساسين"

عبدالله السعيد

2 مليون دولار خسائر الأهلي في صفقة "السعيد"

انفجار

شاهد.. انفجار يدمر 3 مبانٍ أمام حزب البديل المتطرف

صورة من الفيديو

أول رد على شائعة تحويل مسجد لمزرعة كلاب

السعدني

"السعدني": تلقيت عرضًا أمريكيًا لفيلم إباحي

عبدالله السعيد

رسميا.. "السعيد" يعود لمصر عبر هذا النادي

"الجيزة" تعيد تخطيط 6 مناطق عشوائية بتكلفة 70 مليون جنيه

آخر الأخبار

عشوائيات ارشيفية
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

عرفات: تنفيذ محور الدخيلة بتكلفة 492 مليون جنيه

#

خبر سار من "القابضة للمياه" لأهالي الجيزة

#

سقوط إمبراطور الأقراص المخدرة في الجيزة

#

موعد الزيادة الجديدة لتذاكر "المترو"

الصرف الصحي

العشوائيات

الكنيسة

محافظة الجيزة

اللواء احمد راشد

تبدأ محافظة الجيزة، تطوير 6 مناطق غير مخططة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بأحياء الهرم وشمال وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية وذلك بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي وبعض الجهات المانحة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة المحافظ، في تصريحات اليوم، عقب الاجتماع الذي عقده لوضع تصور شامل للمناطق غير الآمنة بالمحافظة والعمل على تطويرها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمواطنيها، إن أعمال التطوير سيستفيد منها 1,3 مليون مواطن من سكان هذه المناطق، والتي شملت صفط اللبن ببولاق الدكرور وأبوزارع بالمنيب بجنوب الجيزة وكفر الجبل بالهرم والمنيرة الغربية بشمال الجيزة والكنيسة بالعمرانية.

وأضاف "راشد"، أن أعمال التطوير تضمنت تطوير شبكات الصرف الصحي ورصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع، مشيرًا إلى أنه جار تكثيف الأعمال للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة الخلايفة بحي الوراق مطلع أبريل الحالي، حيث وصلت نسب تنفيذ الأعمال بها 37%.

وأكد أن المحافظة تولي ملف العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنة اهتماما كبيرا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع لـ"بيراميدز" في مواجهة الأهلي
» "كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي
» "الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"
» سيدة تقتل أخرى أثناء حل خلافاتها الزوجية
» "الجيزة" تعيد تخطيط 6 مناطق عشوائية بتكلفة 70 مليون جنيه
» في مصر.. أعياد الميلاد تحت حماية "الأمن"
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» "البترول" تعقد بروتوكولًا بـ20 مليون جنيه
» "التربية والتعليم" تنفي وضع عام تمهيدي بين الثانوية والإعدادية
» رسميًا "السعيد" يحق له المشاركة أمام الأهلي
» "التعليم": لا صحة لتوقف شبكة الإنترنت في المدارس

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • مغرب

    05:10 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول