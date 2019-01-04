تشديدات أمنية بمحيط "الدوبارة" استعدادًا لعيد الميلاد

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عيد الميلاد المجيد

كنيسة قصر الدوبارة

شهد محيط كنيسة قصر الدوبارة  بميدان التحرير، تشديدات أمنية بعد ظهر اليوم، بالتزامن مع بدء احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد.

وتمركزت سيارات فض الشغب والتدخل السريع عند مدخل الكنيسة من ناحية ميدان سيمون بوليفار، كما تمركزت السيارات الناقلة لجنود الأمن المركزى بجوار الكنيسة من ناحية شارع قصر العينى.

ومن جانبهم وضع الأمن الإدارى الخاص بالكنيسة ممرات إلكترونية للتفتيش والاطلاع على هويات  المحتفلين عند دخلولهم من البوابة الرئيسية.


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