سقوط عصابة سرقة السيارات والاتجار فيها بعين شمس

04 يناير 2019 - 07:46 م

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة, من القاء القبض على مسجلي خطر كونا عصابة لسرقة السيارات والإتجار فيها بعين شمس

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس قد تمكنوا من ضبط مسجلين خطر حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة القسم ، وبمناقشتهما عن مصدر السيارة إعترفا بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقد أمكن التوصل للمجنى عليه، وبإستدعائه وعرض السيارة عليه تعرف عليها.

كما تم بإرشادهما ضبط احدى السيارات من متحصلات نشاطهما الإجرامى لدي عميلهما تاجر خردة، مقيم بمنطقة بهتيم بالقليوبية، تم ضبطه وبإستدعاء مالكها تعرف عليها.