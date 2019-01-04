» «السعيد» يقود بيراميدز للفوز على الاهلى

04 يناير 2019 - 08:06 م

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على نظيره الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

تقدم الأهلي عن طريق آزارو ثم تعادل محمد فاروق لبيراميدز قبل أن يُسجل عبد الله السعيد هدف الفوز لبيراميدز.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 33 نقطة و"ويؤمن" المركز الثاني وله 3 مباريات مؤجلة ويزاحم الزمالك على قمة الدوري فيما تجمد رصيد الاهلي عند 24 نقطة وله أربعة مباريات مؤجلة ويبتعد المارد الأحمر كثيراً عن الفوز ببطولة الدوري.

لم تستغرق عملية "جس النبض" بين الأهلي وبيراميدز دقائق حتى ضغط الفريقين بشكل واضح منذ إنطلاقة المباراة حيث حاول كل فريق إستغلال أوراقه الهجومية الواضحة فالمارد الأحمر أعتمد على انطلاقات معلول وآزارو والشيخ وناصر ماهر ورمضان صبحي.

في المقابل ، أعتمد بيراميدز على كينو وعبد الله السعيد الذى أنضم للنادي منذ ساعات قليلة قادماً من أهلي جدة ، كما حاول حسام حسن المدير الفني لبيراميدز إستغلال سرعة تراوري وجون سيفينيز.

حاول الفريقين الوصول إلى المرمى لكن الكلمة النهائية مازالت لمدافعي الاهلي وبيراميدز حيث تمكن المدافعين من إحكام الرقابة على مفاتيح لعب الفريقين.

كاد وليد آزارو يُسجل هدف التقدم للأهلي بعدما مرر عمرو السولية تمريرة رائعة بين مدافعي بيراميدز لكمن المهاجم المغربي لم يتعامل معها بشكل جيد وتدخل دفاع بيراميدز ليُنقذ الموقف.

نشط أداء الاهلي عدة دقائق وسيطر على وسط الملعب ومن هجمة رائعة بدأها رمضان صبحي ومررها بشكل رائع إلى على معلول الذى لعب كرة عرضية للرأس الذهبية وليد آزارو الذى أرتقي لأعلي وسجل هدف التقدم في الدقيقة 32.

أشعل هدف الاهلي الحماس في المباراة ونشط أداء بيراميدز لتسجيل هدف التعادل كما حاول الاهلي تسجيل هدف ثاني ونال محمد حمدي بطاقة صفراء للخشونة مع كريم نيدفيد ،ونال آزارو بطاقة صفراء للتمثيل للحصول على بطاقة صفراء بعدها إنتهى الشوط الاول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سجل محمد فاروق هدف التعادل لبيراميدز بعدما تلقي تمريرة من عبد الله السعيد أودعها فاروق برأسه في شباك الأهلي مُستغلاً خروج محمد الشناوي بشكل خاطئ وتعامله بشكل سيئ مع الكرة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لعلي جبر بعدما لمست الكرة يده قبل أن تتعاطف العارضة مع تسديدة على معلول وتنقذ هدف مُحقق للأهلي.

كاد كينو يُسجل هدف ثاني لبيراميدز مُستغلاً خطأ دفاع الأهلي قبل أن ينهض أيمن اشرف وينقذ الموقف ،ثم لعب كينو كرة عرضية جيدة من ناحية الشمال وسددها محمد فاروق بعيداً عن الشباك الأهلاوية بسنتيمترات.

في الدقيقة 58 سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الثاني مُستغلاً كرة عرضية رائعة من كينو الذى تألق بشكل لافت للنظر في الشوط الثاني ، وتسلم السعيد الكرة وهيأها لنفسه وسجل هدفاً وسط "توهان" دفاع الأهلي.

وشارك وليد سليمان بدلاً من ناصر ماهر في الدقيقة 61 ، ثم تعرض وليد آزارو للأصابة وغادر الملعب وشارك بدلاً منه مروان محسن.

وتعاطف القائم مع الاهلي بعدما تصدى لكرة قوية من تراوري سددها برأسه في القائم،وحاول الأهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى بسبب العشوائية وعدم إتقان "اللمسة الأخيرة" ودفع لاسارتي بمحمد محمود في أول ظهور له بالأهلي بدلاً من هشام محمد.

وأهدر أحمد الشيخ فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي بعدما تلقي تمريرة جيدة من على معلول لكن الشيخ سجلها برأسه بعيداً عن الشباك بغرابة.

شهدت الدقائق الأخيرة محاولات عشوائية من الأهلي للتعادل كما حاول بيراميدز تسجيل هدف ثالث ونال أحمد الشيخ بطاقة صفراء لإدعاء التمثيل للحصول على ضربة جزاء وأنتهى اللقاء بفوز بيراميدز.