شاهد.. كيف احتفل «آل الشيخ» بالفوز على الأهلي

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الرياضة

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

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ال الشيخ

المصريون

الاهلى

أعرب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري العام.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله 3 نقاط من السادس ... عبدالله السعيد ( ربنا كبير)".

وخسر النادي الأهلي خسارة قاسية من بيراميدز بهدفين مقابل هدف وذلك مساء اليوم الجمعة في إطار المباراة التي جمعت الفريقين على استاد 30 يونيو في الأسبوع الثامن.

وجاء هدف المارد الأحمرعن طريق وليد أزارو بالدقيقة 33 بينما سجل ثنائي بيراميدز لاعبي الأهلي السابقين محمد فاروق وعبدالله السعيد خلال الدقائق؛ 47 و57 من عمر اللقاء.

ورفع فريق بيراميدز رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري بينما تجمد رصيد النادي الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس.



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